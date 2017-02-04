Романтические каникулы в Instagram Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, забавные видео с детьми у Владимира Преснякова: все это и многое другое — в нашем дайджесте

В эту пятницу в Instagram звезд царила романтика и творческое настроение. Павел Воля и Ляйсан Утяшева сделали селфи сквозь коралл, Юлия Топольницкая показала первый закат на Бали, который она посмотрела с мужем, Игорем Чеховым. Светлана Бондарчук тоже наслаждается отдыхом у воды, сегодня она опубликовала новую фотографию в купальнике: «Беги от меня пока не поздно, день пятый», — написала она.

Певица Нюша поделилась красочным видеороликом из поездки, в которой она стала невестой: «Поездка в Восточную Африку стала незабываемой. Всем желаю как можно больше ярких, искренних впечатлений от жизни, все в ваших руках, не забывайте», — написала она.

Видео опубликовано Nyusha (@nyusha_nyusha)Фев 3 2017 в 3:22 PST

Родители Саши Плющенко опубликовали в его блоге новое видео: «Прыг -скок ) , уже начал подпрыгивать , глядишь скоро и запрыгаю».

Видео опубликовано Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)Фев 3 2017 в 12:42 PST

Владимир Пресняков показал, как пукает и смеется его сын: «Новые приключения Темки на бильярде».

Видео опубликовано Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)Фев 2 2017 в 3:18 PST

Ксению Бородину радуют не только дети, но и первые весенние цветы: «А дома дети и мимозы», — похвасталась она.

Анна Нетребко сфотографировалась с легендарными тенорами Пласидо Доминго и Рамоном Варгасом. Эвелина Бледанс призналась Анастасии Стоцкой в любви: «Она нереально талантливая и просто уникальная артистка мюзиклов, и конечно же удивительная красотка. Люблю тебя Настюша».

Ирина Безрукова рассказала о новом интересном проекте: «Как же я люблю собак!! Кошек, впрочем, тоже!!)) @germanicaislove_official , @stasya_ru #Бобза, пес моего директора)) на премьере фильма #гайгерманика #иринабезрукова #настязадорожная».

Александр Олешко рассказал о творчестве: «Наш учитель, дорогой В.В.Иванов придумал потрясающий ход для пьесы "Пока она умирала". В спектакле "Бенефис" главные роли играют В.А.Этуш, Евгений Князев и Оля Тумайкина. Абсолютно точно этот спектакль будет легендой! Будет пересказываться как факт самого корректного и творческого подхода к любимому артисту преклонных лет которого ОЧЕНЬ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ НА СЦЕНЕ ЗРИТЕЛЬ!!!!!Всё придумано и оправдано мастерски и с любовью !!!! Владимир Абрамович после долгого педагогического перерыва, будучи ректором Щукинского училища, ставил мне отрывок в 1998году! Мы подружились! И много раз встречались после учёбы!!!!Именно он выдавал мне студенческий билет в 1995 году и диплом актера театра и кино в 1999году! Именно он вручал мне приз фестиваля Аллы Суриковой "Улыбнись Россия"! Дай Бог здоровья не только ему но и его жене Елене!!!!! Благодаря ее силе и энергии, ее заботе и вниманию, Этуш работает и ЖИВЕТ!»

А Андрей Малахов анонсировал нвый выпуск своей передачи оригинальным фотоколлажем. «Такие истории и таких героев стоило ЖДАТЬ! Завтра вечером- 21.25-продолжение саги "Фабрика Звезд 15 лет спустя", а в понедельник в Пусть Говорят- бомба! Через 34 года матери найдут своих дочерей, которых перепутали в роддоме в Бурятии... #ждун, а что привело Вас в нашу студию?», — заинтриговал он.

Фото: instagram.com