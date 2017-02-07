Софи Кальчева поделилась интимным фото с Николаем Басковым, Алена Водонаева показала синяк на лице, Равшана Куркова рассказала о своей бабушке. Это и многое другое — в нашем дайджесте

Ольга Кабо посетила Великий Устюг: «Вместе с Аликой Смеховой, нашими сыновьями, Макаром и Виктором на вотчине Деда Мороза. Добро... Чистота... Благо…». Софи Кальчева показала фото с женихом: «Ах лето!!!». Татьяна Тотьмянина поделилась фотографией из путешествия: «Ох, Париж…». А ее муж опубликовал видео.

Алена Водонаева показала синяк на лице: «Прошлая неделя была настолько сумасшедшей, что на ней присутствовал даже фингал под моим глазом. Полученный путем прилетания руки Бо мне в лицо, в ночь со среды на четверг. Но раз вы этого не заметили в эфире, значит я отличный конспиратор и у меня крутые гримеры». Ксения Бородина снова открыла в себе певческий талант: «Не судите строго, замутили тут дуэт директором Левой, мы конечно не проф певцы, но поем с душой».

Видео опубликовано borodylia (@borodylia)Фев 6 2017 в 7:39 PST

Катя Гордон показала свое жилище: «Дизайнер, кажется поселилась у меня. Задача простая - успеть до родов», — написала она, сообщив, что ковер соткан вручную и ему лет 50. Яну Рудковскую осудили поклонники за хвастовство подарками. Лариса Удовиченко обозвала Алексея Чумакова «придирастом»:

Большая честь работать в кадре с легендарной актрисой. Лариса Ивановна Удовиченко-удивительная. P.S. И да-я придираст.:)) Видео опубликовано alexchumakoff (@alexchumakoff) Фев 6 2017 в 1:55 PST

Равшана Куркова рассказала о своей потрясающей бабушке: «В 1944 году в Ташкентский мединститут принимали без экзаменов. Моя бабушка поступила в него, имея за плечами шесть классов образования. Молодой девчонкой работала на фабрике, спала по два часа в сутки, много и упорно училась и закончила институт! В 25 лет бабушка вышла замуж и прожила с моим дедулей всю жизнь, воспитав не только своих троих детей, но и меня. Более 45 лет бабуля проработала акушер-гинекологом в ташкентском 5-ом роддоме, помогая появиться на свет тысячам малышей. Огромное количество людей благодарны ей за свою жизнь и здоровье. Сегодня моей любимой бабуле-аяжон исполнилось бы 92 года. Все бы отдала, чтобы ее обнять. Вечная любовь. Светлая память».

Фото: instagram.com