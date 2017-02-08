Анна Нетребко, Эвелина Бледанс и Гарик Мартиросян призывают весну, Наталья Ионова попробовала необычную процедуру — это и многое другое ищите в нашем дайджесте

Сегодня звезды, не сговариваясь, призывали тепло: Анна Нетребко, Эвелина Бледанс и Гарик Мартиросян похвастались букетами весенних цветов. «Мимоза в минус 25 сделала мой день», — написала Эвелина.

Катя Гордон показала фото с сыном: «Любить и заботиться — это кайф. Верно? Особенно о тех, кто любит вас». Курбан Омаров отвел дочь на осмотр. Наталья Ионова решила поправить здоровье и была раскритикована: «Земля-земля, я — воздух, а если быть точнее, кислород. Ох, вот за чем будущее, ребята!! Вот оно — восстановление и обогащение организма! И запуск всех регенерирующих процессов!! После», — написала она под забавной картинкой.

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Светлана Ходченкова показала, как закончился ее съемочный день. Наталья Водянова — хорошей новостью: «Я горжусь тем, что стану лицом экологичной линии H&M Conscious Exclusive».

Видео опубликовано Natalia Vodianova (@natasupernova)Фев 7 2017 в 1:48 PST

Ольга Орлова поделилась: «В прошлую пятницу я побывала в гостях у благотворительного Фонда «Даунсайд Ап». Этот Фонд уже почти 20 лет оказывает поддержку детям с синдромом Дауна».

Фото: instagram.com