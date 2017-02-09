Новая прическа Лены Темниковой, новая чалма Надежды Бабкиной, фотография юного Кирилла Андреева из «Иванушек»... все это и многое другое — в нашем дайджесте

День певицы Славы начался рано: «Вот такое утро в Сочи!!!!! Как же мне тут хорошо!!!!».

Видео опубликовано SLAVA (@nastya_slava)Фев 7 2017 в 8:31 PST

Елена Исинбаева показала идиллию в Лозанне. Юлия Барановская поблагодарила Яну Рудковскую за праздник. Лолите Милявской подарили необычный букет, из которого она сварила борщ.

Ксения Бородина поделилась трогательной фотографией с дочками. Анна Хилькевич познакомила дочь с Хрюшей:

Вера Брежнева похвасталась фигурой, Лена Темникова — прической, а Надежда Бабкина — новым тюрбаном: «Чалма придает настроение. Благодарю мою подругу Адочку! Прислала из Америки этот крутой головной убор. Адусик, спасибо тебе, с наступающей весной!». А Екатерина Андреева пожаловалась на каблуки: «Как я понимаю Кэрри Брэдшоу из "Sex and the city"».

Видео опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Фев 8 2017 в 8:42 PST

Эвелина Бледанс напугала подписчиков маской для лица и шеи:

Моё истинное лицо. Видео опубликовано Evelina Bledans (@bledans) Фев 8 2017 в 4:09 PST

Кирилл Андреев из «Иванушек» показал, каким он был в юности: «Было время/Съемка в начале 90-х». А Дмитрий Нагиев рассказал, каким должен быть Instagram настоящего мужчины:

Инстаграм у мужчины должен быть чуть красивее, чем у обезьяны. Видео опубликовано Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Фев 7 2017 в 1:05 PST

Фото: instagram.com