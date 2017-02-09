День певицы Славы начался рано: «Вот такое утро в Сочи!!!!! Как же мне тут хорошо!!!!».
Елена Исинбаева показала идиллию в Лозанне. Юлия Барановская поблагодарила Яну Рудковскую за праздник. Лолите Милявской подарили необычный букет, из которого она сварила борщ.
Ксения Бородина поделилась трогательной фотографией с дочками. Анна Хилькевич познакомила дочь с Хрюшей:
Вера Брежнева похвасталась фигурой, Лена Темникова — прической, а Надежда Бабкина — новым тюрбаном: «Чалма придает настроение. Благодарю мою подругу Адочку! Прислала из Америки этот крутой головной убор. Адусик, спасибо тебе, с наступающей весной!». А Екатерина Андреева пожаловалась на каблуки: «Как я понимаю Кэрри Брэдшоу из "Sex and the city"».
Эвелина Бледанс напугала подписчиков маской для лица и шеи:
Кирилл Андреев из «Иванушек» показал, каким он был в юности: «Было время/Съемка в начале 90-х». А Дмитрий Нагиев рассказал, каким должен быть Instagram настоящего мужчины:
Фото: instagram.com