Яна Рудковская задумалась о новом материнстве, Анжелика Варум поздравила совершеннолетнюю дочь, Игорь Николаев показал, как его дочь впервые прошлась по снегу. Это и многое другое — в нашем дайджесте

Анжелика Варум поздравила красавицу-дочь с 18-летием: «Сегодня тебе исполняется восемнадцать. Ты наше с папой самое лучшее, самое яркое и самое восхитительное дуэтное произведение! Твоя музыка и твоя улыбка согревают наши сердца. Будь здорова, благополучна и любима! Всегда! С Днем рождения, моя девочка».

Наталья Ионова поделилась фотографиями папы, Муфтика и подруги в маске, которую они, вероятно, на пару тестировали для видеоблога певицы. Вера Брежнева поделилась красивой фотографией в стиле «follow me».

Яна Рудковская вдохновилась чужими детишками: «А вот кто меня встречал в Москве ) Женя и его группа малышей , подумала почему все не наши дети )) сразу подумала какая счастливая моя подруга Стелла. Не могу , такие деловые и смешные», — умилилась она. Игорь Николаев показал, как его дочь ходит по снегу: «Пройти ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ по хрустящему от мороза снегу — это как пройти по Луне! Непередаваемые ощущения! Хотя Вероника пытается их передать»

Видео опубликовано Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Фев 9 2017 в 12:17 PST

«Так и запишем: в год и 4 месяца нога В. И. Николаевой ступила на снежную поверхность Земли», — радуется он.

Александр Буйнов провел парад в честь себя:

Видео опубликовано Александр Буйнов/Aleks Buinov (@buinovofficial)Фев 9 2017 в 5:36 PST

Настасья Самбурская показала свою версию сериала «Верни мою любовь». «Когда у твоих друзей есть доступ к исходникам», — написала она:

Видео опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)Фев 9 2017 в 7:21 PST

А Ирина Дубцова поделилась новой песней, от которой поклонники остались в полном восторге: «Теперь не только по радио. Отрепетировали. Завтра впервые сыграем», — написала она.

Видео опубликовано Irina Dubtsova (@dubtsova_official)Фев 9 2017 в 7:12 PST

Фото: instagram.com