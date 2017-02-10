Анжелика Варум поздравила красавицу-дочь с 18-летием: «Сегодня тебе исполняется восемнадцать. Ты наше с папой самое лучшее, самое яркое и самое восхитительное дуэтное произведение! Твоя музыка и твоя улыбка согревают наши сердца. Будь здорова, благополучна и любима! Всегда! С Днем рождения, моя девочка».
Наталья Ионова поделилась фотографиями папы, Муфтика и подруги в маске, которую они, вероятно, на пару тестировали для видеоблога певицы. Вера Брежнева поделилась красивой фотографией в стиле «follow me».
Яна Рудковская вдохновилась чужими детишками: «А вот кто меня встречал в Москве ) Женя и его группа малышей , подумала почему все не наши дети )) сразу подумала какая счастливая моя подруга Стелла. Не могу , такие деловые и смешные», — умилилась она. Игорь Николаев показал, как его дочь ходит по снегу: «Пройти ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ по хрустящему от мороза снегу — это как пройти по Луне! Непередаваемые ощущения! Хотя Вероника пытается их передать»
«Так и запишем: в год и 4 месяца нога В. И. Николаевой ступила на снежную поверхность Земли», — радуется он.
Александр Буйнов провел парад в честь себя:
Настасья Самбурская показала свою версию сериала «Верни мою любовь». «Когда у твоих друзей есть доступ к исходникам», — написала она:
А Ирина Дубцова поделилась новой песней, от которой поклонники остались в полном восторге: «Теперь не только по радио. Отрепетировали. Завтра впервые сыграем», — написала она.
Фото: instagram.com