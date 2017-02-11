Утро пятницы Екатерина Андреева встретила в зале. «О, бокс — ты гарант мира в семье! Доброе утро и да, я никогда не ленюсь заниматься спортом, многие спрашивают про кремы и процедуры, и мало кто про занятия спортом. А ведь у французов (а они знают толк в женской красоте и косметике и духах) есть поговорка — дайте нам хорошую фигуру, а уж лицо мы Вам нарисуем. Ничто так не молодит, как хорошая осанка, быстрые движения, стремительная походка. Я — в зал, в общем. Всем-хорошего дня!!!». Валерия показала шпагат — не хуже, чем у Анастасии Волочковой. «Физкультпривет!!!!», — скромно написала она.

Алсу сфотографировалась со Стингом: «Слова тут излишни. Живая Легенда», — выразила свои восторги певица. Стас Костющкин показал фото с сыном: «Черный папа, белый сын, смотрят Фиксики». А Наталья Королева улетела в страну детства: «Немного сказки, хорошей погоды и верных друзей в компанию, день удался!!!»

Беременная Анна Седокова пошутила над своей фотографией: «Да я и сама думаю, что это Фотошоп. Только этот спецэффект уже целый день танцует и радуется тому, что Мама на работе с 9 утра». Другая беременная, Полина Гагарина, устроила себе шопинг: «Моя довольная улыбка означает, что Шоппинг день прошел на Ура», — отчиталась она.

Игорь Николаев побывал в гостях у Ивана Урганта: «Мы с Иваном приготовили для вас "Салат Дальневосточный" по моему оригинальному (основанному на богатом сахалинском опыте) рецепту! Не пропустите! Это реально вкусно! Вернее, это нереально вкусно!)) Рецепт до эфира разглашать нельзя, но сразу после — разглашу обязательно». А сын Анны Нетребко почти сам приготовил пиццу:

Видео опубликовано @anna_netrebko_yusi_tiagoФев 10 2017 в 10:01 PST

Видео опубликовано @anna_netrebko_yusi_tiagoФев 10 2017 в 10:01 PST

Анита Цой пожаловалась на сильную загруженность: «В туре семь дней, и только вчера мне удалось выйти на свежий воздух. Уехала из Москвы недолеченной, поэтому пришлось поправлять здоровье на ходу. Врачи запрещали между концертами выходить на улицу. И вот наконец-то мне стало легче. Рядом с нашей гостиницой, в Уфе, находился прекрасный лесопарк. Погодка выдалась солнечная. Небо голубое. Сквозь заснеженные ветви деревьев проглядывали лучи холодного зимнего солнца. Легкий морозец румянил щеки. Моя первая прогулка длилась не долго. Всего 10 минут. Но этого нам с Соней хватило, чтобы ощутить красоту здешних мест». Николай Басков отыграл концерт в Берлине: «Концерт замечательный! Публика чудесная!!!! Кстати, в Германии дарят цветы! А то меня пугали».

А Катя Лель поделилась вдохновляющим видео: «Необыкновенно красиво! Светлого настроения всем!!!»

Видео опубликовано Katya Lel- Singer (@katyalel777)Фев 10 2017 в 9:01 PST

Фото: instagram.com