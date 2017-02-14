Татьяна Навка встретила день забавной фотографией: «Началась очередная трудовая неделя», — написала она. Татьяна Тотьмянина соскучилась по своим девочкам: «Следующая остановка-ДОМ». Наталья Ионова разрешила дочке есть шоколад.

Анна Нетребко встретилась с папой. Светлана Ходченкова замерзла в Ярославле. «Холодно. Хочу домой. А еще хочу на Бали», — пожаловалась она. Лена Темникова улетела на Мальдивы: «Я счастлива. 9 месяцев ждала эту неделю. 9 месяцев не отдыхали. Обожаю Мальдивы», — призналась она. А Ксения Бородина показала, как выглядит по утрам на Сейшелах. Наталью Водянову назвали подружкой ее сына. Дима Маликов трогательно поздравил свою дочь.

Екатерина Андреева призналась в любви к Сергею Шнурову.

 

Связанные одним Шнуром Всё таки что-то в этом есть-когда блондинка и брюнетка с @ola_ola_ вспоминаешь вечер....,но так как я Шнура не послушалась и не пила,да и петь и пить-разные вещи,да и не в Питере мы,голова у меня свежая Доброго всем дня #девочки #красотка #девочкитакиедевочки #праздник #музыка #вместе #встреча #вечер #клуб #танцы #деньрождения #весело #хорошо #event #evening #evenings #music #show #star #singing #singers #song #friends #together #smile #снамиопасноноинтересно

Видео опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Фев 12 2017 в 11:27 PST

Николай Басков похвастался бургером: «Космический бургер , делают наверное немецкие инопланетяне». Алексей Воробьев показал опасный трюк.

 

Три правила выполнения ЛЮБОГО трюка!!!

Видео опубликовано Алексей Воробьев (@mr.alexsparrow) Фев 13 2017 в 1:13 PST

Филипп Киркоров стал феминистом.

 

Принцессе одной древней восточной страны однажды рассказали необыкновенную историю про священный сад, запретный для женщин. Все мечты юной красавицы заняла мысль о том, как попасть в это заветное место. Девушка расспрашивала каждого, с кем её сводила судьба и никто не мог раскрыть ей эту тайну... но однажды она всё-таки разгадала загадку и нарушила закон и покой сада. Утром служанка заметила приоткрытые дверцы, а за ними принцессу, лежащую без сознания на земле. Она тут же побежала к принцу и рассказала хозяину об увиденном. Он поспешил в сад, где и обнаружил свою любимую, попытался привести её в чувства. Вскоре девушка очнулась, но её взгляд... она не узнала своего мужа. Что он только ни пробовал, чтобы напомнить ей о сильных чувствах, но она оставалась равнодушной. Отчаявшийся принц, чтобы снять проклятье, отправился на поиски лечебного зелья, о котором рассказывали в древних легендах. Ради любимой долгие месяцы он преодолевал массивные золотые пески и пустынных дюны Сахары. Спустя много безнадежных дней и бессонных ночей он, наконец, встретил мудреца, который и подарил ему необходимое зелье. Вернувшись во дворец, принц совершил особый обряд, после которого страсть вернулась в сердце его возлюбленной, а чувства запылали с новой силой. Восточная сказка в новом клипе на мою песню «Любовь или обман», ждите продолжения... @sirbuproduction @vladislava_evtushenko

Видео опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov) Фев 13 2017 в 12:51 PST

А беременная Анна Седокова показала свое выступление, во время которого она нежно держится за животик.

 

Я дома . Спасибо ВАМ Сегодня был прекрасный день. Закрытая Премьера песни и видео #ПерваяЛюбовь , презентация альбома #НАСТОЯЩЕЕ и моменты из фильма #ПерваяЛюбовь и мой личный повод . Было немного страшно. Ведь я сейчас выгляжу по другому , не так как обычно , безоружной .. Но мне не пришлось оборонятся Спасибо !!! Завтра день больших премьер Все все вам покажу !!! Обещаю !!!!!!!!! #люблю P.S. Альбом #НАСТОЯЩЕЕ и песня #ПерваяЛюбовь уже в #Itunes Ссылка в у меня профайле

Видео опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 13 2017 в 12:05 PST

Фото: instagram.com