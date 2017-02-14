Татьяна Навка встретила день забавной фотографией: «Началась очередная трудовая неделя», — написала она. Татьяна Тотьмянина соскучилась по своим девочкам: «Следующая остановка-ДОМ». Наталья Ионова разрешила дочке есть шоколад.
Анна Нетребко встретилась с папой. Светлана Ходченкова замерзла в Ярославле. «Холодно. Хочу домой. А еще хочу на Бали», — пожаловалась она. Лена Темникова улетела на Мальдивы: «Я счастлива. 9 месяцев ждала эту неделю. 9 месяцев не отдыхали. Обожаю Мальдивы», — призналась она. А Ксения Бородина показала, как выглядит по утрам на Сейшелах. Наталью Водянову назвали подружкой ее сына. Дима Маликов трогательно поздравил свою дочь.
Екатерина Андреева призналась в любви к Сергею Шнурову.
Связанные одним Шнуром Всё таки что-то в этом есть-когда блондинка и брюнетка с @ola_ola_ вспоминаешь вечер....,но так как я Шнура не послушалась и не пила,да и петь и пить-разные вещи,да и не в Питере мы,голова у меня свежая Доброго всем дня #девочки #красотка #девочкитакиедевочки #праздник #музыка #вместе #встреча #вечер #клуб #танцы #деньрождения #весело #хорошо #event #evening #evenings #music #show #star #singing #singers #song #friends #together #smile #снамиопасноноинтересно
Николай Басков похвастался бургером: «Космический бургер , делают наверное немецкие инопланетяне». Алексей Воробьев показал опасный трюк.
Филипп Киркоров стал феминистом.
Принцессе одной древней восточной страны однажды рассказали необыкновенную историю про священный сад, запретный для женщин. Все мечты юной красавицы заняла мысль о том, как попасть в это заветное место. Девушка расспрашивала каждого, с кем её сводила судьба и никто не мог раскрыть ей эту тайну... но однажды она всё-таки разгадала загадку и нарушила закон и покой сада. Утром служанка заметила приоткрытые дверцы, а за ними принцессу, лежащую без сознания на земле. Она тут же побежала к принцу и рассказала хозяину об увиденном. Он поспешил в сад, где и обнаружил свою любимую, попытался привести её в чувства. Вскоре девушка очнулась, но её взгляд... она не узнала своего мужа. Что он только ни пробовал, чтобы напомнить ей о сильных чувствах, но она оставалась равнодушной. Отчаявшийся принц, чтобы снять проклятье, отправился на поиски лечебного зелья, о котором рассказывали в древних легендах. Ради любимой долгие месяцы он преодолевал массивные золотые пески и пустынных дюны Сахары. Спустя много безнадежных дней и бессонных ночей он, наконец, встретил мудреца, который и подарил ему необходимое зелье. Вернувшись во дворец, принц совершил особый обряд, после которого страсть вернулась в сердце его возлюбленной, а чувства запылали с новой силой. Восточная сказка в новом клипе на мою песню «Любовь или обман», ждите продолжения... @sirbuproduction @vladislava_evtushenko
А беременная Анна Седокова показала свое выступление, во время которого она нежно держится за животик.
Я дома . Спасибо ВАМ Сегодня был прекрасный день. Закрытая Премьера песни и видео #ПерваяЛюбовь , презентация альбома #НАСТОЯЩЕЕ и моменты из фильма #ПерваяЛюбовь и мой личный повод . Было немного страшно. Ведь я сейчас выгляжу по другому , не так как обычно , безоружной .. Но мне не пришлось оборонятся Спасибо !!! Завтра день больших премьер Все все вам покажу !!! Обещаю !!!!!!!!! #люблю P.S. Альбом #НАСТОЯЩЕЕ и песня #ПерваяЛюбовь уже в #Itunes Ссылка в у меня профайле
Фото: instagram.com