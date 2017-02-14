Поздравление от Миллы Йовович, новый клип Филиппа Киркорова, маленькие слабости Николая Баскова... все это и многое другое — в нашем дайджесте

Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, Анастасия Мухина и Дима Билан собрались вместе. «Вот они красавцы. Ир, с днем рождения тебя!!!! Рад был вас повидать, красавцы и молодчики!!!», — написал Дима.

Беременная Полина Гагарина показала новое селфи: «Муж пригласил в ресторан...пока он одевается, есть время поплясать у зеркала». Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина опубликовали самую романтичную фотографию. Наталья Водянова призналась в любви своему мужу. Подборку других записей в честь Дня святого Валентина смотрите здесь.

Кети Топурия сняла милое видео с дочкой:

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)Фев 14 2017 в 1:00 PST

Ольга Шелест в честь праздника закупилась колой, а Николай Басков в обед заглянул в кондитерскую лавку.

Филипп Киркоров снимает клип в Питере. А Елена Летучая встретилась в Москве с Миллой Йовович и записала ее обращение россиянам:

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)Фев 14 2017 в 11:10 PST

Фото: instagram.com