Лена Темникова развлекается на Мальдивах: «Сегодня я училась вставать на Jet Blade. Кайф. Но упала жесть разок», — призналась она. Ани Лорак продемонстрировала свои успехи в зале: «Спорт дает нам силы всегда побеждать, прежде всего, самого Себя!», — уверена она. Татьяна Навка показала сложную асану.
Екатерина Андреева похвасталась своим волосатым массажистом:
Елена Летучая показала вид из окна отеля, в котором они с мужем провели День святого Валентина: «А из нашего окна, площадь Красная видна». Анита Цой попала в плен к китайцам в Екатеринбурге: «Китайские туристы атаковали. Не отпускали пока не дала каждому автограф», — поделилась она. Ксения Собчак и Максим Виторган уехали отдыхать за город.
Сын Яны Рудковской показал, как играет с ним папа: «Иногда, любя, меня папа подвешивает как Буратино».
Надежда Бабкина показала фото с работы: «Сегодня очередное заседание Московской городской Думы». А Катя Лель похвасталась наградой «За верность Отечеству».
Фото: instagram.com