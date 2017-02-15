Лена Темникова развлекается на Мальдивах: «Сегодня я училась вставать на Jet Blade. Кайф. Но упала жесть разок», — призналась она. Ани Лорак продемонстрировала свои успехи в зале: «Спорт дает нам силы всегда побеждать, прежде всего, самого Себя!», — уверена она. Татьяна Навка показала сложную асану.

Екатерина Андреева похвасталась своим волосатым массажистом:

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Фев 14 2017 в 9:30 PST

Елена Летучая показала вид из окна отеля, в котором они с мужем провели День святого Валентина: «А из нашего окна, площадь Красная видна». Анита Цой попала в плен к китайцам в Екатеринбурге: «Китайские туристы атаковали. Не отпускали пока не дала каждому автограф», — поделилась она. Ксения Собчак и Максим Виторган уехали отдыхать за город.

Сын Яны Рудковской показал, как играет с ним папа: «Иногда, любя, меня папа подвешивает как Буратино».

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)Фев 15 2017 в 9:59 PST

Надежда Бабкина показала фото с работы: «Сегодня очередное заседание Московской городской Думы». А Катя Лель похвасталась наградой «За верность Отечеству».

Фото: instagram.com