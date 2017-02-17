Ирина Дубцова отпраздновала свое 35-летие, у Николая Караченцова вышла книга, Дима Билан сжег свой телефон. Это и многое другое — в нашем дайджесте

Певица Нюша похвасталась огромным букетом. «Моменты счастья», — написала она. Анита Цой сфотографировалась с баскетболистами.

Дима Билан сжег свой телефон ради рекламного контракта с новым брендом, и показал, что из этого вышло: «Вот как сгорел айфон». Ирина Дубцова показала забавное видео с своего 35-летия.

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Игорь Николаев поздравил Николая Караченцова с выходом книги: «У моего старого друга, последнего из моих ленкомовских друзей-могикан (Е. П. Леонова, А. Г. Абдулова и О. И. Янковского уже нет с нами) Николая Караченцова в изд-ве ЭКСМО вышла книга "Я не ушел". Был счастлив сегодня обнять и поцеловать тебя, мой друг, сказать тебе теплые слова, вспомнить пару наших с тобой историй из юности и получить книгу с бесценными для меня словами, которые ты СОБСТВЕННОРУЧНО написал: "Игорь! Родной! Спасибо тебе за нашу дружбу! Н. Караченцов"», — рассказал он.

А Анна Шульгина продемонстрировала свои таланты.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)Фев 15 2017 в 9:32 PST

Фото: instagram.com