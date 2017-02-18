Сегодня звезды не только дружно открывали душу перед поклонниками, но и показывали старые фотографии. Стас Костюшкин в детстве, Александр Буйнов в юности, ностальгическая фотография Кирилла Андреева заняли достойное место в нашей подборке. Алена Апина сфотографировалась с Татьяной, женой Вячеслава Малежика.

Максим Виторган продемонстрировал, каким спортом он занимается в путешествии: «Верборог. Из отряда ходячих и невольно размножающихся умножением. Исчезающий за углом вид. Водится в области живота». Екатерина Климова показала, как она катается на коньках.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)Фев 17 2017 в 2:17 PST

Младшая дочь Натальи Ионовой сделала селфи, а Виктория Боня рассказала о дочери: «Мамина куколка. Анджелина вчера как только приехала домой с далеких карибских островов, захотела переодеться в балерину, попросила поставить ей "балетную музыку" и танцевала весь вечер. Настойчиво просила записать именно на балет, неужели пришло время и у неё действительно проснулся интерес)))) Ведь раньше ей все это казалось скучным».

Беременная Полина Гагарина озвучила сумасшедшую сову для нового мультфильма: «Я поступала в школу - студию Мхат, как характерная Актриса,читала на поступлении юмористический рассказ... мой мастер И.Золотовицкий сильно смеялся и, наверное, поэтому взял меня к себе на курс. Но уже потом, уже будучи студенткой, я стала играть и пробовать серьезные драматические и совсем не шуточные роли.Я к чему это все рассказываю))) Недавно меня пригласили озвучивать мультфильм и, узнав , что мне предлагается роль сумасшедшей совы (ключевое слово - сумасшедшая), я , не раздумывая согласилась!! Ух как я там отрываюсь. Вряд ли даже кто- то узнает мой голос. В общем, ждем, друзья ,весну, премьера в мае, мультик называется " Трио в перьях!". А какие у меня партнеры -мечта!»

Лера Кудрявцева рассказала, как потерялся ее кот: «Дело было ночью. Мы потеряли кота перед сном. Долгие поиски и размышления где бы он мог быть внес в наши " умы" мысль, что он где-то спрятался и спит ! И вот сквозь сон я слышу жалкое мяуканье где то за окном. Мне бы позавидовал Брюс Ли с какой скоростью и прытью я соскочила с постели и открыла окно. Зрелище я вам скажу еще то(((( Наш белый и пушистый Фофа смотрел на меня своими рыжими глазищами из темноты. Схватив кота в охапку я начала его гладить и целовать , но ощущение, что я целую асфальт не проходило! Влетев в ванную и включив свет я замерла... Черный кот ! Черный, грязный, перепачканный сажей кот ! Приполз заспанный муж и с возгласом " это чо за х**ня такая" мы в 5 утра драили нашего кота , но отмыть так и не смогли . В грязи были мы, кот, ванная комната, полотенца и полы ! Спокойной ночи Господа»

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)Фев 16 2017 в 1:22 PST

Наташа Королева отдыхает с мужем и друзьями: «Эх ,пятница развратница!!!». А Лена Летучая показала, как нужно веселиться в последний будний день:

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)Фев 17 2017 в 12:10 PST

Фото: instagram.com