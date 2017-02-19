Алёна Апина кардинально сменила имидж. «К рыже- малиновым волосам ещё и красный искристый костюмчик! Вот так! А вы ждёте белую "прибитую" мышку? Так нет её. Улетела. Видимо на Марс! Ну и слава Богу! Теперь красные у руля! 2017 год как никак!» — вот так заявила певица.
А Марии Кожевниковой пришлось отбиваться от злобных комментариев. «Прочитала в комментариях, что я не имею право говорить о жестокости и хамстве после моей роли в сериале Универ и именно и поэтому же и не имела право быть депутатом...» — расстроено начала актриса. Она напомнила, что это только образ, который не имеет к ней отношения. «Если многие поверили, что моя героиня существует, то это признание моего актерского таланта перевоплощения... А что мы будет делать с актерами, которые играют маньяков? Или, например, с блестяще сыгранной ролью в "ИнтерДевочке" Еленой Яковлевой?» — удивилась Мария. Актриса добавила, что от своих ролей открещиваться не собирается. Она попросила не путать роли в театре и кино с реальностью. И напомнила, что она скоро пойдет на второе высшее, чтобы контролировать Роспотребнадзор и детское питание.
Наталья Подольская повеселилась на концерте своей коллеги, певицы Ёлки.
А больше всех, наверно, не повезло Виктории Дайнеко. «Веселый денёчек сегодня. В 8 утра проснулась и обнаружила что у соседей на 7м этаже сорвало трубу и они залили практически всех, кто живет внизу, включая нас. Воду во всем доме отключили без прогнозов на возвращение. Зато прокатились в гости к бабушке с дедушкой, поглядели на красивую Москву. Как же она похорошела!!!» — написала оптимистичная певица, которая во всем находит плюсы.
Александр Буйнов показал отрывок из своего выступления.
Ксения Собчак отметила очередную дату своего первенца. «Сегодня Моему Сыну три месяца. До сих пор не могу привыкнуть к этим словам:))) Как же удивительно быстро летит время... Подарила ему на мини- день рождения кроватку (из люльки стремительно вырос:))) Выбрала все-таки с ручной росписью.Красиво. Надо приучать к красоте с детства» — считает телеведущая.
А Екатерина Волкова с дочкой сходили в дом бабочек и полюбовались на живых красавец.
Фото: instagram.com