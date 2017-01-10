Сериал «Твин Пикс», который с оглушительным успехом вышел на экраны в начале 90-х годов, возвращается!

Глава телеканала Showtime Дэвид Нэвинс сообщил фанатам фильма, что премьера нового сезона культового сериала состоится 21 мая 2017 года. В день премьеры будут показаны сразу две серии.

Третий сезон будет состоять из 18 серий, а эпизоды, каждый из которых длится час, будут выходить раз в неделю.

Режиссером, разумеется, выступает Дэвид Линч, сценарий написан им же в соавторстве с Марком Фростом.

Фото: архивы пресс-служб