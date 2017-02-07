Дочери Ксении Бородиной, семилетней Марусе, сделали предложение, от которого сложно отказаться. Девочке предложили стать ведущей программы «Ревизорро» для детей, то есть выполнять роль Елены Летучей.

К разочарованию поклонников, Ксения решила, что дочери просто некогда заниматься съемками и отказала продюсерам телеканала.

«У ребёнка сейчас и гимнастика, и школа. Съёмки стали бы только отвлекать, поэтому мы отказались от участия в проекте», — цитирует Бородину Life.

Руководство проекта не отчаивается и продолжает поиски маленького «двойника» Елены Летучей, сообщает Letidor.ru. По информации СМИ «мини-ревизорро» будет иметь внешнее сходство с эффектной блондинкой.

Фото: instagram.com