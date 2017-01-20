Cегодня Барак Обама передал бразды правления новому президенту США — Дональду Трампу. Теперь он и его семья готовы покинуть свою старую резиденцию, уступив Белый Дом семье миллиардера.

Обама, его супруга и двое детей будут арендовать особняк с 9 спальнями, построенный в 1928 году в одном из ныне престижных районов Вашингтона. Стоимость нового пристанища старого президента — 5,3 миллиона долларов. Площадь строения — 761 квадратный метр.

В Сети уже появились снимки дома 44-го президента Соединенных Штатов Америки.

В одном из интервью Мишель Обама говорила о множестве счастливых моментов, которые были пережиты в стенах Белого Дома (видеоэкскурсию по нему вы можете посмотреть на сайте Letidor). Она уточнила, что для младшей дочери — 15-летней Саши — он стал единственным родным, ведь девочка была еще совсем малышкой, когда семья переехала туда. Также у них с Бараком есть 18-летняя дочь Малия Энн.

Фото: globallookpress.com, instagram.com, mcfadden-group.com