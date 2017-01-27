Полина Гагарина отдыхает с супругом и сыном на Мальдивах. Несмотря на то, что звезда по-прежнему отрицает свою беременность и просит журналистов не вмешиваться в ее личную жизнь, на фотографиях с отдыха нет ни одной фотографии в бикини. Более того, на всех снимках Полина всевозможными способами маскирует живот.

Новый снимок певицы, на котором она пытается продемонстрировать растяжку «не хуже Волочковой», тоже не прояснил ситуацию, но понравился подписчикам, которые просто засыпали Полину комплиментами.



«На лавры Анастасии я, конечно же, не претендую, но очень старалась... как смогла #полинагагарина #гагаринапоехали #шпагатГагариной», — подписала снимок певица.

Напомним, певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков стали мужем и женой в 2014 году, пара воспитывает сына Полины от первого брака Андрея, которому девять лет.

Фото: instagram.com