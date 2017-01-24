Когда Виктория Боня огранизовывала модные съемки в Дубае и приглашала на них своих подруг, она и предположить не могла, что все закончится претензиями со стороны менеджмента пятизвездочного отеля Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah, на территории которого все происходило.

Видео опубликовано Victoria Bonya (@victoriabonya)Янв 21 2017 в 6:24 PST

Виктория очень дорожит своей репутацией, посещая мечети, она надевала длинное платье с капюшоном, старалась соблюдать основные правила приличия в стране с иной верой. «Я чуть не приняла ислам)) Кто знает, может в один день это произойдет», — писала она а блоге.

Фото опубликовано Victoria Bonya (@victoriabonya)Янв 18 2017 в 1:33 PST

Претензий к Боне у отеля нет. Потенциальных клиентов смущает поведение российских моделей, оставшихся на каникулы, считают отельеры. Девушки портят репутацию семейной гостиницы, разгуливая по территории в полуобнаженном виде и позируя на камеры мобильных телефонов. И даже вполне целомудренные кадры могут показаться арабам слишком откровенными:

Bb Dubai Видео опубликовано Alena Shishkova (@missalena.92) Янв 22 2017 в 2:31 PST

Впрочем, подобными съемками модели не ограничиваются. Участницы проекта публикуют в Сети более откровенные фотографии, сопровождая их хэштегом с названием отеля. «Это арабская страна. Нам поступило много жалоб от семей с детьми. Мы не хотим, чтобы название нашей гостиницы отмечалось на фотографиях полуголых девушек в эротических позах. Ставьте просто тег #Dubai», — цитирует «Афиша Daily» представителя отеля.

Видео опубликовано Alena Shishkova (@missalena.92)Янв 21 2017 в 10:48 PST

В подтверждение своей информации издание приводит снимки из Instagram моделей, которые мы собрали в нашей галерее.

Фото: instagram.com