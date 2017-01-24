Когда Виктория Боня огранизовывала модные съемки в Дубае и приглашала на них своих подруг, она и предположить не могла, что все закончится претензиями со стороны менеджмента пятизвездочного отеля Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah, на территории которого все происходило.
Виктория очень дорожит своей репутацией, посещая мечети, она надевала длинное платье с капюшоном, старалась соблюдать основные правила приличия в стране с иной верой. «Я чуть не приняла ислам)) Кто знает, может в один день это произойдет», — писала она а блоге.
Претензий к Боне у отеля нет. Потенциальных клиентов смущает поведение российских моделей, оставшихся на каникулы, считают отельеры. Девушки портят репутацию семейной гостиницы, разгуливая по территории в полуобнаженном виде и позируя на камеры мобильных телефонов. И даже вполне целомудренные кадры могут показаться арабам слишком откровенными:
Впрочем, подобными съемками модели не ограничиваются. Участницы проекта публикуют в Сети более откровенные фотографии, сопровождая их хэштегом с названием отеля. «Это арабская страна. Нам поступило много жалоб от семей с детьми. Мы не хотим, чтобы название нашей гостиницы отмечалось на фотографиях полуголых девушек в эротических позах. Ставьте просто тег #Dubai», — цитирует «Афиша Daily» представителя отеля.
В подтверждение своей информации издание приводит снимки из Instagram моделей, которые мы собрали в нашей галерее.
Фото: instagram.com