В октябре прошлого года супруги Антон и Виктория Макарские приняли решение переехать на постоянное место жительства в Сергиев Посад, собщает Letidor.ru

Вчера в общем блоге семьи появилась фотография, сделанная сразу после того, как Антон и Виктория с детьми переехали в новую квартиру.

«Помню глаза Машеньки, когда она увидела волшебные домики и кроватки, сделанные нашими мастерами в Ярославле, и как долго и восторженно дочка повторяла: "Спасибо, спасибо, мама, спасибо папа". До сих пор удивляюсь каждый день, что так чудесно все сложилось и мы живем в Сергиевом Посаде, совсем недалеко от Лавры!».



Подписчикам очень понравился интерьер детской комнаты, о чем они сообщили в комментариях: «Как красиво))Сергиев Посад очень замечательный город», «Красота невероятная», «совушки-это прекрасно!!!как и желтый ковер!!!», «Как красиво и нежно и свежо одновременно!».

Антон и Виктория Макарские обвенчались в 2000 году. Супруги воспитывают дочку Машу, родившуюся в 2012 году, и сына Ивана, рожденного 31 мая 2015 года.