29-летняя российская теннисистка Мария Шарапова живет и тренируется в Америке, и каждый приезд знаменитой спортсменки в Москву становится событием. Мария, посетившая столицу, уже побывала на вечернем шоу Ивана Урганта, побеседовала с журналистами, побывала на презентации новых спортивных проектов в Парке Горького и представила шоколад Sugarpova, который теперь можно будет приобрести в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. Российская теннисистка Мария Шарапова занялась сладким бизнесом четыре года назад, но раньше сладости ее марки можно было приобрести только в США.



По признанию девушки, выпускать шоколад было ее мечтой, впрочем, как и у многих детей. Мария представила несколько сортов: горький шоколад, молочный с кусочками клубники, темный с добавлением кокоса и другие.

Во время презентации Мария угощала детей, охотно позировала вместе со сладкоежками и раздавала автографы.

«Я с большой любовью занималась созданием марки Sugarpova... Я все время путешествую по миру и должна признаться, что всегда испытывала слабость к сладостям. Когда не нашла то, что хотела, на кондитерском рынке, решила сама придумать конфеты, которые понравятся мне и девушкам с похожими предпочтениями. Не могу ждать, очень хочется поделиться сладостями Sugarpova со всеми своими друзьями-сладкоежками», - рассказывала о своем необычном бизнесе Шарапова.

Фото: globallookpress.com, instagram.com