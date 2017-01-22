Зима для многих знаменитостей — повод улететь в теплые страны. Певица Слава для отдыха выбрала Мальдивы. «Кайфую!!!!как же классно после плотного рабочего года заслуженно отдохнуть!!!» — радуется певица.

И, решив оторваться на полную катушку, Слава не ограничивала себя в еде и сладостях. О чем довольно быстро узнала: на весах появилась новая цифра. «Плюс 5 кг!все прекрасно!все худеют, а я вкусненько и много кушаю!!!» — рассказала подписчикам певица.

Фото опубликовано SLAVA (@nastya_slava)Янв 21 2017 в 9:54 PST

Фанаты отметили, что это совсем не помешало ее фигуре. «Пять кг не заметно совсем. Может это и к лучшему-вернётся твоя шикарная грудь», «Впереди новый трудовой гастрольный год. Так что в минус 10 выйдеш к следующему отдыху», «+5 легли в нужном месте. Очень аппетитная и хорошенькая» — пишут ей в комментариях.

Видео опубликовано SLAVA (@nastya_slava)Янв 16 2017 в 10:01 PST

Отдых проходит весело. Слава на отдыхе с 6-летней дочерью Антониной и мужем бизнесменом Анатолием Данилицким. Старшая дочь 17-летняя Александра, по-видимому, осталась дома.

Фото: instagram.com