После скандального развода Федора и Светланы Бондарчук все внимание приковано к новой невесте режиссера, Паулине Андреевой. СМИ делают все, чтобы узнать о ней больше, чем готов был открыть новоиспеченный жених. Сегодня в прессу просочились любопытные подробности о прошлом актрисы.

Когда Паулина училась в школе и институте, она носила совсем другое имя — Екатерина. Девочка выросла в обеспеченной семье, в учебе звезд с неба не хватала, напротив — слыла настоящей хулиганкой, сообщает «СтарХит» со ссылкой на слова одноклассницы актрисы, Анастасии Образцовой. «Отец Паулины в те годы занимался бизнесом, был совладельцем одного из петербургских клубов, мама — ландшафтный дизайнер в частной компании. Родители давали ей деньги на платное обучение в театральном институте. Среди студентов она не блистала. Многие одноклассники даже не могут связать ту Катю, которая сидела с ними за соседней партой, с той, которая активно снимается в кино», — рассказала она.

Впрочем, у Андреевой и ее подруг уже тогда все было хорошо с самооценкой: «Считали себя королевами. Самооценка такая, что мама не горюй», — отметила Анастасия.

Самооценка вкупе с умением нравиться пригодились Паулине как в карьере, так и в любви. Окружение Бондарчука и Андреевой считает 28-летнюю актрису музой 49-летнего режиссера. Актер Денис Боровин поделился впечатлением от пары: «Федор наблюдает за возлюбленной, иногда даже втихаря. Видно, что он без ума от нее. Старается, чтобы ей было всегда комфортно – и куртку накинет на плечи, и горячий чай принесет».

Семья Бондарчука приняла избранницу не сразу. «Сын режиссера Сергей сначала настороженно относился к выбору отца. Но Паулина смогла всех обаять. У нее невероятная энергетика, сразу располагающая к себе», – ссылается «СтарХит» на слова близких пары.

Фото: globallookpress.com, starface.ru