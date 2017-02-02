1 февраля в караоке-баре «Синематограф» собрались многие звезды. Группа «Фабрика» представила, пожалуй, самый необычный клип за всю 15-летнюю историю группы.

На презентации гости погрузились в безумную атмосферу и стали участниками импровизированного иммерсивного спектакля: актрисы читали вслух «Алису в стране чудес» , девушки в смирительных рубашках носились по залу, на сцене показывали шоу мыльных пузырей.

«Здравствуйте, меня зовут Алиса, и я полюбила», - с этих слов начался показ видео, после демонстрации которого перед собравшимися появились солистки «Фабрики» в тех же образах, что и в клипе, и исполнили песню «Полюбила». Как будто с экрана сошли и персонажи клипа: кролик, космонавт, клоун с девочкой (самой юной актрисой стала Ева, дочь Аскольда Запашного).

Первыми зрителями клипа «Полюбила» стали: Валерия Гай-Германика, Игорь Матвиенко, Эдгард Запашный, Ирина Чайковская, Анастасия Задорина, Елена Захарова, Наталья Лесниковская, Влад Топалов, Андрей Григорьев-Аполлонов, Елена Борщева, Денис Клявер и многие другие.

Фото: архивы пресс-служб