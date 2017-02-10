Около двух месяцев назад стало известно о завязавшемся романе между 47-летней певицей Дженнифер Лопес и 30-летним рэпером Дрейком. Не так давно Джей Ло публиковала снимки с возлюбленным, получила от него в подарок роскошное бриллиантовое ожерелье за 100 тысяч долларов и познакомила со своими детьми, которые, по слухам, яляются поклонниками творчества музыканта.

Вчера западные источники сообщили, что Дженнифер решила взять перерыв в отношениях с молодым возлюбленным.

«Их отношения немного утихли. Они приняли решение расстаться на некоторое время, не потому что не хотят быть рядом друг с другом, а потому что их сумасшедшие графики не совпадают», — рассказал инсайдер.

Стоит отметить, что многие, услышав о романе Джей Ло и Дрейка, отнеслись к нему скептически, даже подозревая за этим пиар-ход.

Другой информатор рассказал, что в отношениях между звездами не было ничего серьезного, неудивительно, что они решили идти дальше каждый своей дорогой: «Эти отношения никогда не были серьезными: они просто веселились вместе. Оба любят тусоваться и заниматься музыкой. Дженнифер относится с уважением к Дрейку и его таланту, а он отвечает ей взаимностью».

Фото: globallookpress.com