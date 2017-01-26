Не так давно Алексей Воробьев удивил подписчиков эмоциональным постом, в котором рассказал о том, что его предал любимый человек. Алексей решил сделать возлюбленной сюрприз и неожиданно вернулся из США, где у него проходили съемки, в Москву. После этого артист написал, что срочно улетает обратно с разбитым сердцем, а через какое-то время опубликовал фото и довольно резкий пост, где оскорбительно отозвался о бывшей возлюбленной. Когда градус кипения снизился, Воробьев удалил скандальную публикацию и принес извинения подписчикам.

Как сообщает приятель Воробьева журналу «СтарХит», девушкой, которая причинила боль певцу, является Диана Иваницкая-Шорикова, солистка группы Dinama.

«У Леши было много девушек, но с нежностью он говорил только о Диане. Ребятам нравилась атмосфера тайны, они старались не появляться на людях, чтобы не попасться. Алексей очень дорожил этими отношениями и радовал любимую подарками и огромными букетами роз. Но то, что произошло, разрушило все – они расстались, даже не оставшись друзьями. Диана совершила такой поступок, который Леха простить не смог», — рассказал друг Алексея.

Сам Воробьев решил закрыть для себя эту тему и ясно дал понять подписчикам, что не намерен обсуждать произошедшее.

Фото: instagram.com