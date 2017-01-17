Поклонники Стаса Михайлова считают его чудесным отцом, а дочери в нем души не чаят. В одном из недавних интервью он рассказал, чего ему стоит оставаться таким. Оказывается, мужчина борется с эмоциями, и не всегда успешно.

«Мне очень тяжело видеть, когда дети плохо себя чувствуют. Когда дочки болеют — ухожу из дома. Насколько же страшно видеть, как твоему родному маленькому человеку нехорошо, а сделать ничего не можешь. Вроде обычная простуда, но для меня это атомный взрыв», — пожаловался он в разговоре с «СтарХитом». Вся забота о здоровье малышек — прививки, медосмотры, походы по врачам, витамины — ложится на плечи его супруги Инны.

Стас, в свою очередь, старается девочек радовать. Из поездок он привозит подарки: «Для дочек платья, аксессуары. Захожу в детский магазин и сметаю все, что нравится: яркое, цветное, непосредственное. Обожаю их наряжать», — делится он.

Видео опубликовано Стас Михайлов (@stas_mihailoff)Янв 15 2017 в 7:21 PST

Мужчина признался, что несмотря на свой сценический имидж, в глубине души он чувствительный, склонный к депрессиям, ранимый. Он просит жену и помощников контролировать его социальные сети и не допускать негативных комментариев — они расстраивают творческого человека. «На глупости не отвечаю — лучше эти минуты лишние потрачу на Инну, детей, творчество. Самое интересное, говорил мне мой отец, "запомни: огонь дровами не потушишь". На злопыхателей просто не нужно обращать внимания», — считает певец.

Но, если нападки касаются его родных, артист берет дело в свои руки. «Была ситуация, которая произошла много лет назад, и если бы случилась сейчас, я повел бы себя в сложившихся обстоятельствах так же. Шли как-то мы с отцом вечером, пристали люди… раскидал. Что мне, сыну, было делать? В таком состоянии у меня нет мира, ничего не страшно. За жену, семью я стою горой. Человек должен защищать свой тыл», — уверен Стас.

Фото опубликовано Стас Михайлов (@stas_mihailoff)Янв 14 2017 в 12:20 PST

Фото: globallookpress.com