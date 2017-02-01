Бывшая супруга популярного режиссера Федора Бондарчука опубликовала снимок, сделанный на море, где Светлана отдыхает в компании друзей. Фото вызвало противоречивые эмоции у подписчиков: кто-то из них восторгается стройностью Светланы, а кто-то ужасается, считая, что женщина выглядит болезненно худой.



«Чересчур тощая и сухая», «Фигура-огонь, как у девченки 20лет!», «Моделями не становятся, моделями рождаются! И это навсегда», «Антисекс», «Не самая удачная фотка - излишняя худоба не красит вовсе», «Молодец! Но добавить килограмм 10 было бы неплохо», — высказываются подписчики. (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)

Федор и Светлана официально объявили о разводе в марте прошлого года. Избранницей режиссера стала 28-летняя Паулина Андреева, к свадьбе с которой, по слухам, готовится Федор Бондарчук. О личной жизни Светланы известно немного, в одном из интервью знаменитость призналась, что не умеет жить одна и находится в активном поиске:

«Очень хочется вдвоем жить одной общей жизнью, делить пополам и события, и впечатления, и малое, и большое. Долгое время у нас с Федором так и было, а потом как-то утратилось, ушло… Например, совместные путешествия — это банально, но мне нужно», — рассказала Бондарчук журналистам.

Фото: instagram.com