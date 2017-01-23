Светлана Лобода отдыхает с дочерью на море, не забывая делиться с подписчиками своей страницы в Instagram соблазнительными снимками. На одном из них 34-летняя певица демонстрирует великолепную фигуру, обсуждать которую сразу кинулись фолловеры. По-мнению некоторых, Светлана излише худа, а кто-то считает формы Лободы близкими к идеальным.



«Очень красивая фигура», «Худаватая, не?», «Шикарная», «Худенькая», «Очень секси», «идеальная фигура», — комментируют подписчики.

Кстати, Светлана очень много времени проводит в спортзале и не забывает посещать его даже на отдыхе, сообщает сайт WMJ.ru Недавно Светлана опубликовала снимок из тренажерного зала, на котором хорошо видно, сколько усилий приходится прилагать звезде, чтобы всегда блестяще выглядеть.

Фото: instagram.com, starface.ru