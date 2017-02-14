Вчера в ГУМе собралось невиданное количество звезд. Алла Пугачева, Максим Галкин, Владимир Познер, Андрей Малахов и многие-многие другие приехали поздравить легендарную Татьяну Тарасову с 70-летием. На празднике были также замечены Вячеслав Зайцев, Валентин Гафт, Елена Малышева — и это лишь часть обширного списка.

Часть вечера величайший советский и российский тренер посвятила пресс-конференции. Она вместе с Михаилом Куснировичем (Bosco di Ciliegi), Ильей Авербухом и Алексеем Ягудиным отвечала на вопросы журналистов.

В честь юбилея именинница надела все свои награды, как она сама призналась, первый раз в жизни. «У меня есть одна особенная медаль. Я выиграла ее на зимней Универсиаде и на награждении упала, наехав на резиновую дорожку, выбила руку, поломала плечо и навсегда сошла с дистанции. И вот с 19 лет я стала преподавать», — рассказала она. Все остальные награды достались ей за победы ее воспитанников

На ГУМ-катке, несмотря на снег и холодную погоду, показали свой талант Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Навка и Роман Костомаров, а также Алексей Ягудин.

17 и 18 февраля в «Лужниках» также пройдет юбилейное шоу, на котором в честь любимого тренера выступят фигуристы со всего мира, свои хиты споют Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте и другие.

«Желающих выступить оказалось столько, что пришлось делать сразу три шоу. Будут представлены сразу несколько поколений спортсменов, это прошлое, настоящее и будущее отечественного фигурного катания, парад чемпионов», — похвастался организатор, Илья Авербух.

Фото: архивы пресс-служб