47-летний продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram снимок своей супруги — певицы Валерии.

«Из новой фотосессии @valeriya», — лаконично подисал фото Пригожин.

В кадре Валерия позирует в облегающем белом боди и ботфортах цвета кофе с молоком, демонстрируя идеальную фигуру.

Фолловеры оценили снимок и оставили под публикацией множество хвалебных комментариев.

«Лерочка-просто Космос!!!», «Идеальная!», «Прекрасная!!», «Красивая и талантливая у вас жена», «Невероятная красавица!!!», — выражают свой восторг подписчики.

Недавно стало известно, что сын Валерии Арсений Шульгин, которому всего 18 лет, решил стать предпринимателем. Юноша втайне от родителей потратил 10 миллионов рублей, но те остались в восторге от того, как он распорядился этими деньгами. Парень с друзьями открыл ресторан в центре Москвы, и сделал родителям сюрприз, пригласив их отобедать в заведении.

Основной род деятельности Арсения — музыка, молодой человек скоро отправится в турне с концертами фортепианной музыки.

Фото: instagram.com