Семья 15-летней Кори Мейсон, которая пять лет назад была мальчиком, признана первой трансгендерной семьей. Решение своего 10-летнего сына сменить пол было поддержано родителями, более того, мама Кори сама решила стать мужчиной и начала с операции по уменьшению груди.

Еще в 10-летнем возрасте Кори не мог найти контакт со сверстниками-мальчиками и чувствовал себя изгоем. Заметив «девичьи повадки» у мальчика, одноклассники устроили ему настоящую травлю, после чего Кори перевели на домашнее обучение. В 2011 году Кори увидел фильм о трансгендерной девочке Джазз Дженнингз, после чего понял, что ему просто необходимо сменить пол. Семья нашла врача и Кори стал девочкой. Вначале Кори принимала останавливающие взросление препараты. А год назад врачи разрешили ей перейти к следующей стадии и пить эстроген, сообщает Letidor.ru.

Неожиданно для семейства, в котором кроме Кори еще пятеро детей, его мать сообщила, что хотела бы стать мужчиной.



«Мои близкие оказались просто замечательными. Мы ведем себя так, будто ничего и не произошло. А мой муж все это время поддерживал меня», — признается изданию Mirror Эрик Мейсон, который раньше был женщиной.

Как сообщается, семья нисколько не сомневается в правильности принятых решений, ведет активную общественную жизнь, а Кори выступает за адекватное отношение к людям, решившимся на столь серьезную операцию.

Фото: instagram.com