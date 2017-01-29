Лера Кудрявцева пригласила в свою передачу знаменитого историка моды 58-летнего Александра Васильева. Как оказалось, ведущий программы «Модный приговор» скрывает очень много секретов.

Сначала Васильев рассказал о своей первой любви. К сожалению, отношения у них не сложились. Мария — так зовут первую любовь Александра — уехала в Париж. Александр собирался приехать к ней, однако девушка не дождалась его и забеременела от француза. «Я любил эту девушку, но взять на себя ответственность за чужого ребенка не смог. И мы расстались, хотя недавно вновь стали общаться», — рассказал Васильев ведущей передаче.

Фото опубликовано Alexandre Vassiliev (@alexandre_vassiliev)Янв 19 2017 в 5:39 PST

После этого Лера попросила рассказать модного критика, сколько у него недвижимости. Оказалось, что Васильев имеет три дома во Франции, квартира в Париже, квартиры в Турции и Прибалтике. Он собирает коллекцию старинных вещей и костюмов. Рассказал Александр и о том, кому достанется такое богатое наследство. У него есть крестница, и часть богатств достанется ей. Больше Васильев ничего не сказал, добавив, что «как только придет время делить наследство, сразу объявится куча детей».

А вот главный секрет Александр Васильев не раскрыл.... однако сам рассказал, что скрывалось в конверте на миллион. «Я не знаю, как ты это узнала, Лера... Тайну о моем внебрачном ребенке я сжигаю!» — заявил Васильев, тем самым подтвердив, что ребенок у него есть. Модный критик пообещал рассказать всё в своих мемуарах.

Видео опубликовано Alexandre Vassiliev (@alexandre_vassiliev)Янв 27 2017 в 8:48 PST

Сейчас Александр Васильев одинок, он живет со своим мопсом по имени Котик. Однако историк не исключил, что в будущем он может стать отцом, но пока это не входит в его планы.

Фото: instagram.com