Сегодня популярная певица Вера Брежнева празднует день рождения. Ей исполнилось 35 лет! Коллегу и подругу уже успели поздравить Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Настя Каменских, Баста.

Самое трогательное обращение опубликовал король российской эстрады. «Сегодня День рождения одной из самых красивых, самых элегантных певиц — у Веры Брежневой!!! Дорогая Вера! Твое имя уже стало олицетворением красоты и сексуальности, хитовости и успеха! Будь счастлива! Все так же любима и обожаема! С Днем рождения!», — написал Филипп.

Фото опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov)Фев 3 2017 в 4:53 PST

«Верочка! Солнышко! С днем рождения! Ты мой пример и вдохновитель! Желаю идти только вперед и на пути всегда иметь поддержку и любовь», — написала Настя Каменских.

«Красотка Веруня я поздравляю тебя с Твоим Днем Рождения!!! Ты чудесная светлая и мудрая девочка ! Я желаю тебе счастья !! Люблю», — поздравила Веру Светлана Лобода.

«С Днем рождения! Красотка! Горжусь тобой!», — обратился к ней Баста.

Певицу также трогательно поздравила ее дочь, пишет Letidor. Девушка показала фото, на котором они с мамой выглядят как сестры и написала: «С днем рождения, самый прекрасный и удивительный человек в моей жизни, я люблю тебя гораздо больше, чем ты можешь представить».

Накануне Вера сходила в кино. «LA-LA-LAND! Волшебная работа... под впечатлением! Желаю всем ЛЮБВИ, МУЗЫКИ, ЖИЗНИ», — восхитилась она.

Фото опубликовано Vera Brezhneva (@ververa)Фев 2 2017 в 1:53 PST

Несмотря на возраст, Брежневу продолжают путать с дочерью. Звезда сохранила прекрасную фигуру благодаря спорту и генетике. Ее мама, Тамара Витальевна Галуш ка, пол ьзуется теми же приемами и тоже отлично выгдядит.

Фото: starface.ru, instagram.com