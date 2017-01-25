Вера Брежнева опубликовала «прощальное» фото из Тайланда, где проводила отпуск. На снимке певица демонстрирует идеальную фигуру в крохотном золотом бикини.

«Финальный день отпуска дороже золота #золотаяпора #золото», — подписала фото Брежнева.



Фотография быстро стала хитом, многочисленные поклонники красоты и таланта Веры Брежневой делятся своими восторгами в комментариях.

«Идеальная», «Фигура! Глаз не оторвать..», «Тело идеальное», «Как такое возможно после двух родов?! Фигура - мечта!», — комментируют фолловеры.

Стоит отметить, что почти все пляжные снимки Брежневой становятся популярны в Сети и собирают большое количество восторженных отзывов.

Не так давно Вера опубликовала еще одно фото, сделанное на пляже, на котором предстала в совместном черном купальнике, тогда подписчики искренне восхищались длиной ног артистки, а саму Веру назвали «русалкой».

Фото: instagram.com, starface.ru

