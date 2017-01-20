Данила Козловский, который сыграл главную роль в фильме «Викинг», проводит каникулы на Бали. Стоит отметить, что это направление очень популярно у российских звезд, на Бали отдыхают Светлана Ходченкова, Стас Пьеха, Анна Семенович и многие другие. Ряды знаменитостей, расслабляющихся на «райском острове» пополнил Данила Козловский. Однако в его микроблоге не найти релакс-снимков: шезлонг, коктейль, тропические фрукты... Нет, активный Данила покоряет волны, встав на доску для серфинга.



Актер признался, что начинает осваивать этот вид спорта под руководством настоящего мастера, которому посвятил свой пост, сделав отметку «это не реклама».

«Друзья! Справа от меня, чемпион России по сёрфингу, Сергей Коротеев @surf_na_bali он же, один из лучших инструкторов и учителей по этому крутейшему виду спорта. Если Вы на Бали или собираетесь поехать на этот остров и освоить серф, то вам к нему. Именно, к нему. Это весело, совсем несложно, несмотря на долбанную греблю (а даже гребля с ним становится фаном) невероятно интересно, а главное дико продуктивно. И поверьте..я все это пишу без единой рекламы и по собственной инициативе. Коротеев, ты крут!».

Стоит отметить, что на рождественских каникулах Данила посетил Сочи, откуда опубликовал фото в шлеме гонщика Формулы-1. Похоже, Козловский предпочитает активный отдых.

Жаль только, что на странице Instagram актера почти нет снимков с возлюбленной Ольгой Зуевой, Данила по-прежнему тщательно оберегает свое личное пространство и редко делится с подписчиками подобными кадрами.

Фото: instagram.com, starface.ru