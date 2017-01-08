Пока звезды фильма «Викинг» отдыхают от московской суеты, картина победоносно идет во всех кинотеатрах страны. Историческая драма «Викинг» режиссера Андрея Кравчука за девять дней проката собрала более миллиарда рублей, сообщает портал kinobusiness.com. Прежний рекорд принадлежал фильму Федора Бондарчука «Сталинград», которому эту же сумму удалось собрать за 11 дней.

Это уже второй рекорд фильма: в первый день года «Викинг» стал рекордсменом, собрав 142 миллиона рублей.

Исторический блокбастер «Викинг» рассказывает о периоде древнерусской истории перед принятием христианства. Главную роль — князя Владимира — сыграл Данила Козловский, а Светлана Ходченкова перевоплотилась в монахиню Ирину. Работа над картиной продолжалась более семи лет. Декорации фильма были использованы при строительстве первого в Крыму и во всей России кино-парка «Викинг». Натурные сцены снимались в Крыму, а консультировали создателей фильма историки. Все это помогло воссоздать неспокойную атмосферу средневековья.

Фото: instagram.com, архивы пресс-служб