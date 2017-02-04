Внучка Софии Ротару носит имя бабушки. София Евдокименко уже выбрала профессию. Ей всего 15 лет, но она уже делает первые успехи модельном бизнесе.

Девушка получила премию «Лучшая модель» по версии по версии премии Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize. Теперь молодая Софья будет лицом известного бренда. В обычной жизни Соня учится в 10 классе. И признается, что нелегко совмещать учебу и работу. Но родные, в том числе и бабушка ее поддерживают.

Фото опубликовано S O F I A (@sofialookbook)Янв 22 2017 в 5:46 PST

«Бабушка никогда не навязывала своего мнения — она поддерживает меня во что бы то ни стало. Осенью, например, нам нужно было быстро решить, могу ли я улететь в Мадрид в рамках Mercedes-Benz Fashion Week — посреди рабочей недели, прогуляв несколько дней учебы, — и бабушка поддержала. Сказала, что, если это важно для меня, то надо лететь» — рассказала Евдокименко журналу Buro247.

Также Софья была среди дебютанток журнала Tatler и стала лицом юбилейной обложки украинского Elle.

Тем временем сама Ротару удивляет поклонников внешним видом: несмотря на солидный возраст, в свои 69 лет она выглядит потрясающе. Поэтому Софии Евдокименко есть в кого быть такой красавицей!

Фото: instagram.com, globallookpress.com