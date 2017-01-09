Отношения между Николаем Басковым и Софи Кальчевой можно назвать свободными в лучшем понимании этого определения. Поскольку у Николая плотный рабочий график, Софи отправилась на запланированный отдых в ОАЭ вместе с сыном Богданом.

Девушка радует подписчиков яркими фотографиями, некоторые из которых сделаны сыном. Особенно понравилось фолловером фото на пляже, на котором Софи предстала в черно-белом бикини.



«Нет слов, фигура отличная», «Идеальная красавица», «Нереально Красивая! Роскошная! Фигура просто супер», — рассыпаются в комплиментах подписчики.

О своих отношениях с Басковым Софи не раз рассказывала в интервью. Недавно она призналась, что Николай готов стать отцом.



«Я не раз говорила, что люблю. А такое признание — уже следующий этап, к которому нужно прийти. Просто я человек ответственный, долго к людям привыкаю. И Коля — тот мужчина, которого уже знаю по фибрам, угадываю настроение по взгляду, жесту… В этом году Николай задумался о детях. Сказал, что после сорока хочет завести малышей. Я, конечно, согласна — а что делать?!», — с долей иронии призналась Кальчева.

Фото: instagram.com