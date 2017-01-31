Памела Андерсон (Pamela Anderson), известная всему миру как одна из самых «горячих» моделей Playboy, похоже, решила остепениться. На светском приеме 40th Best Award Gala, проходящим в одном из самых роскошных отелях Парижа George V, звезда, которой в скором времени исполнится 50 лет, удивила публику новым элегантным образом. Памела избавилась от татуировки на предплечье, гладко зачесала волосы и использовала сдержанный макияж. Кроме этого внимательные наблюдатели отметили, что некогда внушительный бюст знаменитости уменьшился в размерах.



Русскоязычные пользователи соцсетей не сразу узнали «Спасательницу Малибу», но новый облик Андерсон одобрили, отметив, что знаменитость стала выглядеть куда лучше, нежели раньше:

«Очень мило и естественно выглядит сейчас, минимум косметики», «То, что было раньше, не идет ни в какое сравнение», «Нормально выглядит!», «Стала похожа на нормальную женщину. Красивую», «Отлично выглядит! И макияж нормальный, а не "вырви глаз", как у многих "звезд" молодящихся ее возраста», — комментируют пользователи.

В одном из интервью секс-символ всех времен Памела Андерсон рассказала о том, что она думает по поводу возраста.

«Мне нравится стареть. У меня есть прекрасные примеры того, какой я хотела бы быть, включая мою потрясающую маму, которая всегда сияла и веселилась», — сообщила женщина. «То, что ты становишься старше — не конец. Я знаю, что впереди у меня еще много интересного», — добавила она.

Фото: globallookpress.com, instagram.com