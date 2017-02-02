Сергей Лазарев показал фолловерам татуировку, которую сделал в честь своего сына Никиты. На шее артиста красуется буква N.

О своих планах певец рассказал фолловерам заранее, признавшись, что давно мечтал сделать эту татуировку, но решился только сейчас. Фанаты были уверены, что рисунок на теле Сергея будет каким-то образом связан с его сыном, новости о появлении которого шокировали публику около месяца назад. Поклонники не ошиблись, певец «набил» на шее первую букву имени сына, сообщает сайт Letidor.ru



В конце декабря прошлого года папарацци засняли Сергея, выходящим из церкви с маленьким ребенком и своей мамой, снимки попали в Сеть и произвели эффект разорвавшейся бомбы. Лазарев отрицать отцовство не стал, а чуть позже сделал публичное заявление, в котором признался, что он уже 2,5 года является отцом мальчика Никиты.

«Сегодня, так случилось, что широкой общественности стало известно это сокровенное событие моей личной жизни. И сейчас уже появилось огромное количество публикаций, домыслов, додумок и сплетен. Дабы не плодить их еще больше, хочу официально подтвердить, что я действительно счастлив вот уже 2,5 года быть папой и воспитывать сына. НО Я ОЧЕНЬ ПРОШУ всех уважать личное пространство моей семьи, меня и моего сына и сохранить наше право на частную жизнь. Спасибо за понимание!»

Фото: instagram.com