Яне Рудковской 2 января исполнилось 42 года. Вечеринку в честь дня рождения она организовала через месяц. И только вчера она показала красивое видео с масштабного празднования. Гостями вечеринки стали Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Дима Билан, Ксения Собчак, Максим Виторган, Елена Темникова и другие. Всего было приглашено 150 человек.

Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Фев 11 2017 в 4:45 PST

Рудковская предусмотрела для всех гостей дресс-код. Вечеринка называлась «Gold&Nude»: основной тон платьев и нарядов должен был быть золотым. Празднование прошло в историческом особняке Эрихсона в Москве.

Гости дарили не только подарки, но и номера в собственном исполнении. Самым ярким выступлением стала песня Димы Билана и Аллы Пугачевой.

Друзья сказали много добрых слов об имениннице. Алла Борисовна подняла бокал за свою подругу с такими словами: «Можно заработать почет и уважение, но это ничего не стоит, если нет достоинства. И я безумно рада констатировать тот факт, что у тебя, детка моя, это достоинство есть. Оно проявляется в твоих поступках, в твоих приемах, в том, как ты одеваешься. У тебя удивительный сын Гном Гномыч, потрясающий муж, великолепные друзья. Слава богу, что жива мама, и видит все это счастье. Друзья, поднимем бокалы за Яну!».

Еще один тост сказала Ксения Собчак:

Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Фев 5 2017 в 7:49 PST

Подписчики Яны восхищены масштабом мероприятия.

«Всё солидно и красиво! И гости какие...даже примадонна! Рада за Вас!», «Вы такая молодец, завидую вам по доброму», «Завораживающее видео. Не устаю смотреть. Смотрю и смотрю. Уже раз 10. Все так красиво, роскошно, глаз не оторвать», — пишут фолловеры в комментариях.

Фото: instagram.com