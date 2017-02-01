Вчера певице и актрисе Юлии Началовой исполнилось 36 лет. Юлия решила устроить шумную вечеринку, пригласив друзей и родственников в караоке-клуб. Юлия щедро делится с подписчиками снимками с праздника, на которых позирует с подругами и гостями. Началова опубликовала фото с подросшей дочерью Верой Алдониной: мама и дочь держат праздничный торт, выполненный кондитерами в виде рояля.

Виновница торжества продемонстрировала редкую закалку - она выпила коктейль Б52 даже не морщась.



На одном из снимков Юлия позирует рядом со своей мамой - Таисией Николаевной Началовой, которая приняла участие в празднике.



Кроме именинницы и гостей, на празднике пела сама Лариса Долина! Она исполнила несколько песен, которые стали хитами вечера.

И в финале самая торжественная часть мероприятия —именинный торт со свечами.

Фото: instagram.com, starface.ru