Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова восхитила фанатов своими формами. 31-летняя певица сейчас отдыхает на море и с удовольвтем делится в подписчиками фотографиями. Для себя она выбрала черный купальник-бандо. Не меньше любопытства у поклонников экс-солистки группы «Тату» вызвала интимная татуировка, выглядывающая из-под ее купальника, сообщает WMJ.ru.

Фото опубликовано Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) Янв 24 2017 в 2:33 PST

Сама Юлия почти не комментирует свои снимки, объясняя это так: «Наедине с этим миром,глаза в глаза с яркими красками и этой природой,не хочется говорить ни слова.... все в воздухе..».

Трудно предположить по этим снимкам, что Юлия — мать двоих детей, 13-летней Виктории и 9-летнего Самира.