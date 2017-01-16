В последние дни Юлия Высоцкая дала несколько интервью российской прессе. В них она затронула тему своей женской судьбы и призналась, что стать актрисой одного режиссера было ее мечтой, и она воплотила ее со своим супругом, режиссером и сценаристом Андреем Кончаловским, с которым они вместе с 1998 года.

«Я всегда хотела быть актрисой одного режиссера. Я всегда хотела быть тем, чем была Джульетта Мазина для Феллини, чем были бергмановские женщины для Бергмана, хотела быть музой, да, ни больше ни меньше», — сообщила она журналу Psychologies.

Путь к сердцу мужчины своей мечты она нашла не сразу. «Влюбленность — это еще не близость. Сначала роман, химия, а потом происходит любовь. Когда ты друг, когда товарищ, когда вы вместе, — цитирует ее Hello! — Меня с детства мало интересовало, во что я одета, и период "боевой раскраски" длился у меня очень недолго — лет с 14 до 16. После 16 я краситься перестала. Я думаю, мужу это нравится. Вообще, он любит "умытые лица". Мне кажется, мы с ним вообще похожи. Так, как он меня понимает, и то, как я его понимаю. Нам нравятся одни и те же вещи. Характер у нас разный, но нутро очень похоже».

Кончаловский выбирает для Высоцкой именно те роли, которые подошли бы ей как нельзя лучше, и никто другой не «попадал в цель» лучше, чем он. «Тот материал, который мне время от времени все-таки предлагают… Вот скажу правду: за последние несколько лет ничего особенно интересного я не встречала. С другой стороны, у меня серьезная работа в театре. Знаете, каждый человек, как говорится, выбрасывает в космос какие-то свои желания, когда ему мучительно чего-то не хватает. А у меня не тот случай, я ничего не выбрасываю. Наверное, поэтому ничего не приходит», — объяснила она этот феномен в интервью Psychologies.

Фото: globallookpress.com