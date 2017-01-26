Олег Газманов с супругой Мариной отдыхают на Мальдивах. Марина Газманова публикует на своей странице в Instagram яркие снимки с отдыха, но не все из них благосклонно воспринимаются подписчиками. Так, женщину ракритиковали за «неприличный» снимок, на котором она позирует в маске и кружевных панталонах.

«Я в новой маске и офигительных штанах. Утром муж проснулся, посмотрел на мое «вспаханное» от резинок лицо после снорклинга в обыкновенной маске и решил, что нужно срочно что-то делать… Спасать Марусино лицо», – подписала публикацию Марина.

Снимок разительно отличается от общей массы фотографий, на которых супруга Газманова предстает романтической барышней, что вызвало недоумение у некоторых фолловеров, которые, по традиции, поспешили высказать свое «фи».

«Глупо, пошло, бессмысленно», «Почему такая стильная, модная и красивая женщина выкладывает подобные фото? Моветон!», «Неужели на отдыхе больше нечем заняться?», «Еще одна Волочкова», – выражали свое негодование подписчицы.

Марина не оставила эти комментарии без ответа, опубликовав пост, в котором справедливо заметила, что сформировавшиеся, зрелые личности не боятся быть непохожими на других, и нет ничего хуже, чем стараться соответствовать навязанным стандартам.



«Уважаемые, мои пуритане ! Плохо, что вас так много. Вы хотите зеркала. Люди хотят, чтобы их окружали только зеркала. Чтобы отражать и отражаться. Знаете, как бессмысленная бесконечность, в которую вступаешь в узком зеркальном коридоре. Отражение отражений, эхо эха.Без начала и без конца. Без источника и цели. Я не дам вам, то чего вы хотите. Это скучно. Я хочу вам порекомендовать вырваться из этого потока похожести, мнимой этики, узких рамок контроля, которой стараются соответствовать большинство несчастных и зажатых», — ответила подписчикам Марина, а для того, чтобы закрепить эту простую мысль в умах поклонников, призвала всех, кто не боится быть необычным, вернее, самим собою, делать публикации под хэштегом #надзеркалье.

«Передаю это моим друзьям и знакомым, которые уже смогли себе позволить быть разными, быть самим собою , быть счастливыми», — написала Марина, отметив в публикации многих знаменитостей, которые уже присоединяются к спонтанному флешмобу. (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com