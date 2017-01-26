Творческая судьба Стаса Михайлова давно не дает покоя завистникам. После того, как в эфире телевизионной передачи «Пока все дома» на Первом канале вся страна увидела его роскошный особняк, люди стали все громче возмущаться непомерными аппетитами музыканта. Супруга артиста, Инна Михайлова, объяснила, откуда они взяли деньги на покупку этой недвижимости.

«Мы все в кредитах, мы зарабатываем. Как люди берут кредиты на жилье, и потом оплачивают, так и мы работаем», — сообщила она изданию «Лайф».

«Все эти комментарии и обвинения в наш адрес смешны! Эти бездельники, которые называют себя блогерами, пусть поработают в живую по три часа через день. Стас, извините, пашет, как вол! А то, что он имеет право жить, как человек, после стольких лет работы, я не считаю зазорным. У нас весь шоу-бизнес живет нормально. И у нас ничего такого нет», — возмутилась жена музыканта.

Напомним, что в декабре свой дом продемонстрировал коллега Стаса, Григорий Лепс. На его территории он снимал клип с участием своей «второй семьи».

Также роскошным убранством жилища время от времени хвастаются Анастасия Волочкова, Яна Рудковская и другие звезды.

Стас и Ирина познакомились в 2006 году и поженились в 2011-м, напоминает Letidor, публикуя видео из личного архива музыканта. Всего у супругов шестеро детей, включая тех, кто родился в предыдущих браках: Андрей (1993), Ева (1999), Никита (2001), Дарья (2005), и общие дочери — Иванна (2009) и Мария (2012).

Фото: instagram.com