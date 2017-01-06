Валерия Лукьянова, знаменитая своим сходством с куклой Барби, увлеклась фитнесом и силовыми тренировками. При этом блондинка, которая раньше утверждала, что питается солнечной энергией и протертой пищей, теперь употребляет только продукты растительного происхождения, сообщает сайт WMJ.ru.



На своей странице в Instagram девушка разместила фото топлес, чтобы продемонстрировать идеальную фигуру, которая стала рельефной в нужных местах.

Откровенное фото девушка снабдила довольно резким высказыванием о тех, кто не придерживается вегетарианской диеты.



«Кстати как видите с мышцами у меня и без поедания трупаков все ок) У многих мясоедов нет таких мышц, какие есть у меня! И все построила на РАСТИТЕЛЬНОМ белке..» (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com