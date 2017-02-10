7 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, декриминализирующий семейные побои. С этого дня в ст. 116 Уголовного кодекса внесены изменения, касающиеся насильственных действий, совершенных впервые. Если они не повлекли серьезных травм, их перенесут в разряд административных правонарушений и они будут караться лишь штрафом в 30 тыс. руб., арестом на 15 су ток или исправительными работами.

Общественность бурно отреагировала на это событие. Известная журналистка и дочь политика Ксения Собчак опубликовала стихотворение, которое написал ее друг:

«Прекрасно как», — заметила она. «Шедеврально!!!», «Не в бровь, а в глаз! Супер!», «Закон этот надругательство над здравым смыслом. Мало бытовой мочиловки... давай еще», — согласились с ней подписчики.

Законопроект о декриминализации побоев в семье был внесен в Госдуму сенатором Еленой Мизулиной 27 июля. Женщина пояснила, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям». Первый раз можно считать ошибкой и не стоит наказывать по всей строгости, сочли политики. Но дело в том, что о «первом разе» редко кто заявляет в полицию.

Так, совсем недавно актриса Елена Ксенофонтова публично призналась, что столкнулась с ужасающими случаями домашнего насилия в семье. «Я молчала. Долго. Слишком долго. Молчала, потому что оберегала свою семью, своих детей. Молчала, потому что было стыдно и страшно. Потому что верила, что справедливость восторжествует (а как иначе). Потому что мой мозг отказывался воспринимать ТАКУЮ реальность», — писала она в блоге. На решительные действия женщину подтолкнула возможность оказаться с ребенком на улице, так как о домашнем насилии первым заявил... ее муж.

Немногим ранее о случаях домашнего насилия заявила известная фигуристка Марина Анисина. Она сделала это только после того, как развелась с супругом, Никитой Джигурдой. «В Москве он бегал с ножом, махал им у меня перед глазами, мне было очень страшно. Хотя он кричал: "Не бойся Анисина, я тебя не трону, если я зарежу, то зарежу себя". Но был страх. Вдруг ему в голову вбрендит и он правда меня пырнет, откуда я знаю», — объяснила она. От этого с 7-летним Мик-Анжелем и 6-летней Эвой-Владой женщина сбежала в другую страну.

В конце октября 2014 года сбежала из страны и актриса Екатерина Архарова, несмотря на признания Марата Башарова в любви к ней. По словам юриста, женщина сделала все возможное, чтобы развестись с избившим ее мужем без встречи с ним. Брак Екатерины и Марата был скорым и продлился недолго, всего десять месяцев.

Певица Валерия откровенно рассказывала о побоях, которые отвешивал ей супруг и продюсер, Александр Шульгин — тоже после развода. «Я так рада, что не поддалась в очередной раз на посулы и обещания Шульгина, добилась развода. Ведь раньше я не имела права голоса. Даже видя, что муж портит детей, делает совершенно недопустимые вещи -- допустим, берет двухлетнюю Аню на дискотеку, заканчивающуюся далеко за полночь, или будит их в четыре утра, чтобы послушали его новую песню, -- я была бессильна ему помешать. Тут же последовала бы оплеуха. На глазах у детей! Муж и без того избивал меня до фиолетового цвета, запирал в собачьем вольере в зимнюю стужу, постоянно и изощренно унижал, оскорблял». Чтобы исправить ситуацию, женщина однажды отвела супруга в церковь. «Батюшка сказал: у детей в венчанном браке все будет хорошо. Но Саша полагал иначе. Мало того что еще по дороге в храм он послал меня матом, так и потом, когда таинство свершилось, все твердил: "Я не потерплю, чтобы кто-то третий между нами затесался..." Третий -- это Бог... Представляете?!», — говорила она в интервью изданию pravda.ru.

Впрочем, насилие может быть и психологическим. В 2014 году вся страна узнала, что муж-тиран держал певицу Согдиану в клетке. Только после развода с ним она объяснила, почему практически не появлялась ни на сцене, ни на публике.

Ранее СМИ писали о модели, певице и телеведущей Эмилии Вишневской, которую сильно избил ее бывший гражданский муж Владимир Тишко. Побои случались в семье Алексея Панина. Катя Гордон обвиняла своего бывшего мужа Сергея Жорина в неподобающем поведении.

Справедливости ради стоит отметить, что семейное насилие стало практически нормой не только в России, но и зарубежом. Все мы помним скандал с избиением актрисы Эмбер Херд ее супругом Джонни Деппом — женщина не побоялась обнародовать фотографии своих синяков и места происшествия. Рианна подвергалась побоям со стороны своего бойфренда Криса Брауна. Оксана Григорьева обвиняла в насилии Мела Гибсона. Пресса также сообщала, что актер Жан-Клод Ван Дамм поднимал руку на свою юную спутницу Алену Каверину. А сестра Бейонсе однажды побила ее супруга, рэпера Джей Зи.

Редакция Passion.ru привлекла юристов, чтобы досконально разобраться в этом законодательном новшестве. Совсем скоро мы опубликуем их комментарии.

Фото: starface.ru, instagram.com