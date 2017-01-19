«Вот мы и прошли волшебный праздничный путь "от Рождества до Святого Крещения!" Впереди - 2017-й, неизвестный, незнакомый, неведомый... Каким он будет? Пусть будет любым, лишь бы не отнял у нас самых близких любимых людей! С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНИМ!», — написал Игорь Николаев.

«С Крещением!», — присоединилась к его словам супруга.

«Со Священным праздником Крещения Господня! По вере вашей пусть смоются все грехи- сегодня ночью вся вода будет Иорданская, Святая и Чистая! А на фото Валаамский монастырь,был там с паломниками на Рождество Христово», — обратился к поклонникам Александр Буйнов.

«С Крещением! Небеса открываются...», — верит Юля Началова.

Денис Клявер тоже оставил открытку: «С Крещением Господним!», пожелав в тегах мира, любви, добра. Елена Ваенга разместила в блоге картинку с водицей и крестиком.

Катя Лель опубликовала видеоролик с забавной зверушкой: «С Праздником!»

С Крещением, прекрасные мои!!! #катялель#божьегоблагословения# Видео опубликовано Katya Lel- Singer (@katyalel777) Янв 18 2017 в 5:13 PST

Анита Цой окунулась в прорубь и поделилась мыслями и ощущениями на этот счет:

Анастасия Волочкова обратилась к подписчикам с Мальдив:

Анна Калашникова последовала ее примеру, она сейчас отдыхает в Эмиратах.

Видео опубликовано ANNA KALASHNIKOVA (@annakalash)Янв 18 2017 в 10:18 PST

«С Крещением любимочки!!! Вода +20! Видео не для слабонервных - волны сильные в Дубае и ветер, но нам после Сочи и Москвы все ни почем! Обожаю Дубай! Не была тут 2 года и столько изменений! Новый крутой пляж отеля Мина А Салям Да и еще - я не беременна (пока!) просто психанула и наела животик в Сочи, Бельгии и в Дубае - но это все быстро убирается за 1-2 дня», — написала она.

Фото: instagram.com