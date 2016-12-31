Сегодня Алла Пугачева, Максим Галкин и Ko по традиции поздравят страну с Новым Годом в 22:30 на Первом. А пока мы собрали самые нежные, трогательные и просто любопытные поздравления звезд из Instagram. С праздником, дорогие! Счастливого Нового Года!

«Новый Год — как новый день рожденья! Но ни мама с папой, ни случайности и другие внешние радости, а только ВЫ осознанно можете сделать его таким, каким он может быть! Закрываем эту прочитанную книгу и тянемся за новой. В ней только чистые страницы... Я хочу ВАМ пожелать одного: ВПЕРЕД!!!», — Алена Апина

Видео опубликовано Алёна Свиридова (@alyona_sviridova_music)Дек 30 2016 в 3:17 PST

«Этот год был прекрасным для меня несмотря на всеобщий п***ц. Бокал мой в этом уходящем году пуст, но жизнь полна))! А может и не "несмотря на"))) Такой уж я человек… А следующий вообще мой, год Красного Петуха, так что держитесь! С праздником, товарищи!!!», — Ксения Собчак

«Уходящий год был разным, но мы его прошли. Было много светлого и теплого, горького и трагического. И все же... В этот последний день уходящего года мне хочется поздравить моего мужа с победой в 5-м сезоне Голоса. Это было здОрово и для меня, как для слушателя, более, чем убедительно! Поздравляю! Даше желаю большого звездного пути, в самых ярких и чистых его проявлениях! Всех с наступающим Новым годом!!!», — Анжелика Варум

Видео опубликовано Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)Дек 30 2016 в 10:03 PST

«С благодарностью к уходящему году, встречаем и ждём Новый 2017 года!!! Пусть он будет полон открытий, доброты, волшебства, уважения и любви друг к другу!!!», — Катя Лель

«Всех с наступающим урааааа», — Ксения Бородина

«С НАСТУПАЮЩИМ, хорошие люди, скоро новый год», — Ирина Дубцова

«Всех с наступающим Новым Годом ! Будте счастливы, друзья, начинайте прямо сейчас. Дарите любовь и добро окружающим и тогда Вам вернеться все», — Ираклий Пирцхалава

"Родные мои, поздравляю всех вас и ваших деток с наступающим Новым Годом! Здоровья, удачи и любви!!! Ваша Зара», — Зара

«Не смотря на то, что 2016 год был очень сложным , странным, противоречивым , открыл глаза на многое и многих, местами был даже чудовищным , но осталось много и приятных воспоминаний и счастливых минут !!!! Спасибо 2016!!!! С Наступающим НОВЫМ ГОДОМ Будьте счастливы!!!!!», — Лера Кудрявцева

«Дорогие мои, счастья вам в Новом году и радости! И удачи!», — Анастасия Волочкова

«С Новым 2017 годом, дорогие друзья! Пусть Ваши сердца наполняются покоем и добром, пусть в Ваших семьях царят благополучие и взаимопонимание, пусть каждый миг приносит радость и вдохновение! Пусть этот год принесет так необходимый всем нам мир! Смеха, великолепного настроения, новогодних ароматов, фейерверков и всевозможных пожеланий!», — Олеся Судзиловская

«Всех с наступающим Новым годом!!! Дай Бог,чтобы бы 2017 год в нашей стране стал отправной точкой мощного эволюционного процесса и чтобы никаким кровопролитным революциям не было места в этой жизни», — Иосиф Пригожин

Видео опубликовано iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)Дек 31 2016 в 1:46 PST

«Все меньше и меньше остается времени до наступления Нового Года!!! Желаю нам всем счастья! Любви! Мира», — Светлана Ходченкова

«Знал ли маленький шестилетний мальчик Игорек 50 лет назад, в далеком 1966-м, как сложится его жизнь? Какие события, драмы и приключения его ожидают? Конечно, нет... А теперь, 50 лет спустя, накануне 2017-го, знает ли он, что ждет его дальше? Конечно, нет... Поэтому давайте ценить каждое мгновение нашей жизни, проводить ее с самыми близкими и родными людьми, и молиться за их здоровье и счастье! Мира и Любви Вашим семьям, Вашим близким и дорогим людям!», — Игорь Николаев

Фото опубликовано Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Дек 30 2016 в 3:33 PST

Видео опубликовано @anna_netrebko_yusi_tiagoДек 29 2016 в 10:47 PST

Видео опубликовано Стриженова Екатерина (@strizhenovae)Дек 30 2016 в 1:26 PST

Фото: instagram.com