Через несколько часов пробьет полночь и звезды одновременно с нами будут встречать Старый Новый Год. Мы собрали добрые слова, которые они посвящали сегодня всем нам.

«Устали от каникул, гулянок, споров, драк? А вот вам еще праздничек!!! Прощай Русский Новый Год — Бессмысленный и Беспощадный! С Новым Старым! И все-таки я люблю вас и прощаю всех хамов и подонков, обнимаю всех женщин на Земле! Улыбнемся, глядя в глаза друг-другу! Я люблю тебя, жизнь!!! Удачи и счастья в Новом году! All you need is LOVE!!!», — обратился к подписчикам в Instagram Александр Буйнов.

«Со старым Новым Годом!! Любви, здоровья, гармонии, радости, благополучия!!», — поделилась своим непрекращающимся новогодним настроением Ирина Безрукова.

«С Наступающим старым НГ», — была кратка Ирина Дубцова.

«С Наступающим Старым Новым Годом, Друзья!!! Пусть все хорошее, что было в Старом году станет лучше и приумножиться в Новом!!! Любви, мира и счастья вам и вашим близким!!!», — написала Юлия Проскурякова.

«Ну что друзья, последний праздничный рывок!??? Всех со старым Новым годом!!!», — вдохновляет Наташа Королева.

«Давненько мы не выкладывали исхаковские шедевры! Горжусь моим мужем, только в его объективе я себе нравлюсь и чувствую себя красавицей) Этим взглядом я как бы намекаю, что сегодня Старый Новый год, но так, как в Новый год есть нельзя я слежу! Садимся на диету и стараемся Ее не раздавить», — похвасталась портретом беременная Полина Гагарина.

«С наступающим старым Новым Годом! Пусть в ваших семьях всегда будет гармония и любовь», — желает Денис Клявер.

«Январь для меня всегда месяц, когда без суеты можно подумать над новыми планами.. Хочется нового качества, хочется попасть в эмоции сегодняшнего дня, потому что именно современная песня эту самую эмоцию и олицетворяет и поддерживает. Сделать это довольно трудно, но необходимо если ты хочешь оставаться актуальным.. На концерте 29 января я планирую спеть минимум 3 новые песни и уверен, что хотя бы одна зацепит .. А пока кропотливо работаю в студии и заучиваю новые слова) Со старым Новым Годом, кстати) Счастья!», — отчитался о проделанной работе Дмитрий Маликов.

«А вы будете встречать Старый Новый Год?», — задалась вопросом Наталья Водянова.

Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям и желает вам всего самого доброго и светлого!!!

